Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 153vom 15.12.2016
Folge 153: Im Auftrag des Herrn

23 Min.Folge vom 15.12.2016Ab 12

Tim genießt sein Leben in vollen Zügen: Spaß, Frauen, Geld. Als sein Bruder Richard einen großen Deal an Land zieht, scheint alles perfekt. Tim soll ein Schwesternheim an einen Investor verkaufen. Doch dann schlägt ihm die hübsche Nonne Julia einen ganz anderen Deal vor.

