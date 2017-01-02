Alter Freund - Neuer FeindJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 158: Alter Freund - Neuer Feind
23 Min.Folge vom 02.01.2017Ab 12
Handwerksmeister Jens rammt beim Ausparken ein anderes Auto. Der Besitzer des anderen Wagens entpuppt sich als sein alter Jugendfreund Carl. Als der von Jens' finanziellem Engpass erfährt, bietet er seine Hilfe an. Alles scheint gut, doch plötzlich wird aus einem alten Freund ein neuer Feind.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
