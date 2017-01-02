Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alter Freund - Neuer Feind

Staffel 11Folge 158vom 02.01.2017
Joyn Plus
Alter Freund - Neuer Feind

Alter Freund - Neuer FeindJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 158: Alter Freund - Neuer Feind

23 Min.Folge vom 02.01.2017Ab 12

Handwerksmeister Jens rammt beim Ausparken ein anderes Auto. Der Besitzer des anderen Wagens entpuppt sich als sein alter Jugendfreund Carl. Als der von Jens' finanziellem Engpass erfährt, bietet er seine Hilfe an. Alles scheint gut, doch plötzlich wird aus einem alten Freund ein neuer Feind.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen