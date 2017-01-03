Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 159: Der Höllentrip
22 Min.Folge vom 03.01.2017Ab 12
Die junge Claire hat die perfekte Geschäftsidee. Doch um die zu verwirklichen, muss sie ihr komplettes Umfeld belügen - auch ihren Freund. Durch dieses Experiment gerät ihr Leben völlig aus den Fugen. Claire weiß bald selbst nicht mehr, was richtig und was falsch ist.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH & © Season 7, Season 10-12: Sat.1