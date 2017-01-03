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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der Höllentrip

Staffel 11Folge 159vom 03.01.2017
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 159: Der Höllentrip

22 Min.Folge vom 03.01.2017Ab 12

Die junge Claire hat die perfekte Geschäftsidee. Doch um die zu verwirklichen, muss sie ihr komplettes Umfeld belügen - auch ihren Freund. Durch dieses Experiment gerät ihr Leben völlig aus den Fugen. Claire weiß bald selbst nicht mehr, was richtig und was falsch ist.

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