Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 16: Die Reifeprüfung
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Luis fühlt sich wie ein Versager: Mit 18 ist er noch Jungfrau - als einziger in seiner Clique. Dies ändert sich jedoch schlagartig, als seine neue Nachbarin in sein Leben tritt. Das Problem: Ramona ist 41! Die beiden halten ihre Affäre geheim, Luis genießt das Abenteuer - bis eines Tages Ramonas Tochter Emilia auftaucht. Sofort ist es um Luis geschehen, er beendet die Affäre. Doch er hat die Rechnung ohne Ramona gemacht. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1