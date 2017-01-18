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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Gloria - Die Geister-Oma

Staffel 11Folge 168vom 18.01.2017
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 168: Gloria - Die Geister-Oma

23 Min.Folge vom 18.01.2017Ab 12

Der 24-jährige Krankenpfleger Luk hat eine besondere Gabe: er kann Geister sehen. Und die verstorbene Gloria benötigt dringend seine Hilfe. Sie fleht ihn an, ihr verschollenes Testament zu finden. Auf der Suche nach dem Dokument lüftet Luk ein unfassbares Geheimnis.

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