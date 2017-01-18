Gloria - Die Geister-OmaJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 168: Gloria - Die Geister-Oma
23 Min.Folge vom 18.01.2017Ab 12
Der 24-jährige Krankenpfleger Luk hat eine besondere Gabe: er kann Geister sehen. Und die verstorbene Gloria benötigt dringend seine Hilfe. Sie fleht ihn an, ihr verschollenes Testament zu finden. Auf der Suche nach dem Dokument lüftet Luk ein unfassbares Geheimnis.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 10-12: Sat.1 & © Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH