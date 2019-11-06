Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Traummann zum selber backen

Staffel 11Folge 17vom 06.11.2019
Traummann zum selber backen

Folge 17: Traummann zum selber backen

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Endlich ist Mona von ihrem untreuen Ehemann Boris geschieden. Doch ganz los wird sie ihn trotzdem nicht. Denn vor Gericht wird ihm die Hälfte von Monas Konditorei-Betrieb zugesprochen und gegen ihren Willen stellt er den renommierten Konditor Jacques aus Paris ein. So sehr sich die 31-Jährige auch dagegen wehrt - der charmante Franzose wickelt sie schon bald um den Finger. Kann sie ihm trauen? Oder steckt er mit ihrem intriganten Ex unter einer Decke? Rechte: Sat.1

