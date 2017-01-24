Hilferuf aus dem JenseitsJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 171: Hilferuf aus dem Jenseits
23 Min.Folge vom 24.01.2017Ab 12
Als Annika durch Zufall ein altes Amulett findet, hört sie plötzlich eine Geisterstimme, die sie um Hilfe bittet. Auf der Suche nach dem Besitzer des Amuletts stößt sie auf eine mysteriöse Geschichte, die sie in ihrem Bann zieht.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1