Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 18: Von Bettlern und Bänkern
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
"Money, Money, Money!" Alles dreht sich nur ums Geld und den Job, dabei bleibt das Privatleben von Banker Alexander auf der Strecke: Mitten auf der Straße streitet er sich mit Freundin Lena, die ihn prompt verlässt. Alles kommentiert von einem unheimlichen Obdachlosen, der Alex auch noch blöde Tipps gibt und damit mitten ins Schwarze trifft. Doch das findet Alex erst nach einem schicksalhaften Spießrutenlauf heraus. Rechte: Sat.1
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1