Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 180vom 08.02.2017
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 180: Aberglaube auf Portugiesisch

23 Min.Folge vom 08.02.2017Ab 12

Frauenheld Ben ist total verliebt in die hübsche Maria. Als er aber ihre abergläubische, portugiesische Familie kennenlernt, tritt er von einem Fettnäpfchen ins nächste. Als auch noch die Tarot-Karten von Marias Tante dem Pärchen eine schlimme Zukunft voraussagen, scheint es für die beiden tatsächlich keine Zukunft mehr zu geben.

Alle Staffeln im Überblick

Alle 14 Staffeln und Folgen