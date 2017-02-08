Aberglaube auf PortugiesischJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 180: Aberglaube auf Portugiesisch
23 Min.Folge vom 08.02.2017Ab 12
Frauenheld Ben ist total verliebt in die hübsche Maria. Als er aber ihre abergläubische, portugiesische Familie kennenlernt, tritt er von einem Fettnäpfchen ins nächste. Als auch noch die Tarot-Karten von Marias Tante dem Pärchen eine schlimme Zukunft voraussagen, scheint es für die beiden tatsächlich keine Zukunft mehr zu geben.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1