Mein Mann, der Angeklagte
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 182: Mein Mann, der Angeklagte
23 Min.Folge vom 13.02.2017Ab 12
Iris' Ehemann Martin ist wegen Fahrerflucht mit Todesfolge angeklagt. Sie glaubt fest an seine Unschuld, denn ein Beweisfoto bestärkt Martins Alibi. Doch der Mann, der bei dem Unfall seine Frau verloren hat, ist felsenfest davon überzeugt, dass Martin den Unfall verursacht hat.

Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1