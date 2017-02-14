Lieben lernen am ValentinstagJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 183: Lieben lernen am Valentinstag
22 Min.Folge vom 14.02.2017Ab 12
Die 27-jährige Chefköchin Jana lebt für ihren Beruf, nicht für die Liebe. Doch das ändert sich, als sie durch eine schicksalhafte Begegnung den sympathischen Mark kennenlernt. Zum ersten Mal in ihrem Leben verliebt sich Jana Hals über Kopf - und das bringt einige Probleme mit sich!
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1