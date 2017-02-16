Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Millionäre küsst man nicht

Staffel 11Folge 185vom 16.02.2017
Joyn Plus
Millionäre küsst man nicht

Millionäre küsst man nichtJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 185: Millionäre küsst man nicht

23 Min.Folge vom 16.02.2017Ab 12

Die junge Mutter Sanja hat endlich eine Ausbildung zur Hotelfachfrau ergattert. Ihr Glück scheint perfekt, als sich dort auch noch der junge Millionär Jannis in sie verliebt. Doch plötzlich werden Kollegen zu Neidern und treiben ein fieses Spiel. Bald weiß Sanja nicht mehr, wem sie trauen kann - selbst Jannis nicht.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen