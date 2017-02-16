Millionäre küsst man nichtJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 185: Millionäre küsst man nicht
23 Min.Folge vom 16.02.2017Ab 12
Die junge Mutter Sanja hat endlich eine Ausbildung zur Hotelfachfrau ergattert. Ihr Glück scheint perfekt, als sich dort auch noch der junge Millionär Jannis in sie verliebt. Doch plötzlich werden Kollegen zu Neidern und treiben ein fieses Spiel. Bald weiß Sanja nicht mehr, wem sie trauen kann - selbst Jannis nicht.
