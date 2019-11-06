Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 19: Pommes mit Schicksal
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein schicksalhafter Zusammenstoß mit ihrer Jugendliebe Cem katapultiert die aufstrebende Wirtschaftsanwältin Zoe zurück in ihre wenig glamouröse Vergangenheit. Der engagierte Cem lebt immer noch im sozialen Brennpunkt und kämpft jeden Tag im Ghetto für die Kids. Zoes Verlobter Max will nichts mit den asozialen Ghettokids zu tun haben und Zoe steht am Wendepunkt: Die Vergangenheit kann sie nicht mehr ändern - aber die Zukunft ist noch offen. Rechte: Sat.1
