Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ein Tattoo für die Liebe

Staffel 11Folge 190vom 01.03.2017
Joyn Plus
Ein Tattoo für die Liebe

Ein Tattoo für die LiebeJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 190: Ein Tattoo für die Liebe

23 Min.Folge vom 01.03.2017Ab 12

Nach 20 Jahren wilder Ehe macht Tascha ihrem Lebensgefährten Ben einen Heiratsantrag. Doch dann der Schock: Ben macht Schluss und zieht mit ihrem gemeinsamen Sohn aus. Tascha braucht daraufhin eine Veränderung. Sie will wieder jung, hip und sexy sein. Geht ihr Plan nach hinten los?

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen