Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 190: Ein Tattoo für die Liebe
23 Min.Folge vom 01.03.2017Ab 12
Nach 20 Jahren wilder Ehe macht Tascha ihrem Lebensgefährten Ben einen Heiratsantrag. Doch dann der Schock: Ben macht Schluss und zieht mit ihrem gemeinsamen Sohn aus. Tascha braucht daraufhin eine Veränderung. Sie will wieder jung, hip und sexy sein. Geht ihr Plan nach hinten los?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1