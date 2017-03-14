Die Legende vom KapellengeistJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 197: Die Legende vom Kapellengeist
23 Min.Folge vom 14.03.2017Ab 12
Sanitäter Luk hat eine Gabe: Er kann Geister sehen und mit ihnen kommunizieren. Bei einem Rettungseinsatz hört er von einem Geist, der an dieser Stelle immer wieder schwere Unfälle provozieren soll. Er macht sich auf die Suche, um dem Spuk ein Ende zu setzen.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
