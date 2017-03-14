Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Die Legende vom Kapellengeist

Staffel 11Folge 197vom 14.03.2017
Die Legende vom Kapellengeist

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 197: Die Legende vom Kapellengeist

23 Min.Folge vom 14.03.2017Ab 12

Sanitäter Luk hat eine Gabe: Er kann Geister sehen und mit ihnen kommunizieren. Bei einem Rettungseinsatz hört er von einem Geist, der an dieser Stelle immer wieder schwere Unfälle provozieren soll. Er macht sich auf die Suche, um dem Spuk ein Ende zu setzen.

