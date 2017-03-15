Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Nett ist nix fürs Bett

Staffel 11Folge 198vom 15.03.2017
Joyn Plus
Nett ist nix fürs Bett

Nett ist nix fürs BettJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 198: Nett ist nix fürs Bett

22 Min.Folge vom 15.03.2017Ab 12

Der biedere Familienvater Bernd bekommt von Ehefrau Karen seine Koffer vor die Tür gestellt. Aber Bernd entschließt sich, um Karen zu kämpfen - mit Hilfe des coolen Freundes seiner Tochter. Der macht aus ihm einen anderen Mann. Und alles wird noch komplizierter.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen