Nett ist nix fürs BettJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 198: Nett ist nix fürs Bett
22 Min.Folge vom 15.03.2017Ab 12
Der biedere Familienvater Bernd bekommt von Ehefrau Karen seine Koffer vor die Tür gestellt. Aber Bernd entschließt sich, um Karen zu kämpfen - mit Hilfe des coolen Freundes seiner Tochter. Der macht aus ihm einen anderen Mann. Und alles wird noch komplizierter.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1