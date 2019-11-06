Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 20vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Willst du meine Frau werden - Für einen Tag? So kriegt Familienmensch Alex seine heiratsscheue Judith rum. Doch als Alex' Mutter von der "gespielten" Verlobung erfährt, nimmt das Chaos seinen Lauf. Voller Euphorie beginnt sie mit den Hochzeitsvorbereitungen. Judith gerät in Panik und wie der Zufall es so will, trifft sie nach Jahren ihre Jugendliebe Jens wieder. Und der würde am liebsten mit ihr durchbrennen! Rechte: Sat.1

