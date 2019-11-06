Heiraten ist nichts für michJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 20: Heiraten ist nichts für mich
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Willst du meine Frau werden - Für einen Tag? So kriegt Familienmensch Alex seine heiratsscheue Judith rum. Doch als Alex' Mutter von der "gespielten" Verlobung erfährt, nimmt das Chaos seinen Lauf. Voller Euphorie beginnt sie mit den Hochzeitsvorbereitungen. Judith gerät in Panik und wie der Zufall es so will, trifft sie nach Jahren ihre Jugendliebe Jens wieder. Und der würde am liebsten mit ihr durchbrennen! Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1