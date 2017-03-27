Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 204: Sexy Verführung
23 Min.Folge vom 27.03.2017Ab 12
Ludwig und seine Freundin treffen zufällig eine alte Schulfreundin, die dringend eine Übernachtungsmöglichkeit braucht. Das Paar bietet ihr an, auf ihrer Couch zu schlafen. Doch diese Entscheidung stellt die Beziehung auf eine knallharte Probe.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1