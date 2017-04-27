Nur eine Stunde ZeitJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 219: Nur eine Stunde Zeit
23 Min.Folge vom 27.04.2017Ab 12
David will Karriere machen, komme was wolle. Dafür lässt er seine Beziehung auf der Strecke und setzt seine Gesundheit aufs Spiel. Doch dann unterläuft ihm ein folgenschwerer Fehler: Der Wagen seines Chefs wird abgeschleppt - mit einer wichtigen Präsentation. David hat nur eine Stunde Zeit, den Wagen zu finden, sonst kann er seinen Job vergessen.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1