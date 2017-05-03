Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Das Putz-Workout

Staffel 11Folge 221vom 03.05.2017
Joyn Plus
Das Putz-Workout

Das Putz-WorkoutJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 221: Das Putz-Workout

23 Min.Folge vom 03.05.2017Ab 12

Nach 20 Jahren als Hausfrau will Marion beruflich endlich wieder durchstarten. Sie entwirft ein neues Trainingsprogramm: Das "Putz-Workout". Von ihrem Mann erntet sie dafür nur Hohn und Spott. Als sie dann einen Lippenstiftfleck auf seinem Hemd entdeckt und der attraktive Markus Interesse an ihr zeigt, beginnt sie ihre Ehe in Frage zu stellen.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen