Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 221: Das Putz-Workout
23 Min.Folge vom 03.05.2017Ab 12
Nach 20 Jahren als Hausfrau will Marion beruflich endlich wieder durchstarten. Sie entwirft ein neues Trainingsprogramm: Das "Putz-Workout". Von ihrem Mann erntet sie dafür nur Hohn und Spott. Als sie dann einen Lippenstiftfleck auf seinem Hemd entdeckt und der attraktive Markus Interesse an ihr zeigt, beginnt sie ihre Ehe in Frage zu stellen.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1