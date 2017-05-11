Mein Bauch gehört dirJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 226: Mein Bauch gehört dir
24 Min.Folge vom 11.05.2017Ab 12
Die 39-jährige Katja schenkt ihrer Tochter Nelly, die wegen einer Fehlbildung keine Kinder bekommen kann, zur Hochzeit ihre Gebärmutter für eine Transplantation. Doch dann lernt Nelly den attraktiven Gutsbesitzer Bennet kennen, der sie vor eine große Wahl stellt.
