Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Unser Song

Staffel 11Folge 228vom 16.05.2017
Unser Song

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 228: Unser Song

24 Min.Folge vom 16.05.2017Ab 12

Sophia und Daniel sind ein unzertrennliches Musiker-Duo. Gemeinsam wollen sie in der Musikbranche durchstarten. Bei einem ihrer Gigs erhalten sie von einem Produzenten ein lukratives Angebot. Allerdings gilt das nur für Sophie als Solokünstlerin.

