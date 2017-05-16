Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 228: Unser Song
24 Min.Folge vom 16.05.2017Ab 12
Sophia und Daniel sind ein unzertrennliches Musiker-Duo. Gemeinsam wollen sie in der Musikbranche durchstarten. Bei einem ihrer Gigs erhalten sie von einem Produzenten ein lukratives Angebot. Allerdings gilt das nur für Sophie als Solokünstlerin.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1