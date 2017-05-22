Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Die Kinderbraut

Staffel 11Folge 231vom 22.05.2017
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

22 Min.Folge vom 22.05.2017Ab 12

Die Referendarin Maja macht sich große Sorgen um die irakischstämmige Schülerin Alia. Sie wirkt seit geraumer Zeit ängstlich und verschlossen, trägt plötzlich ein Kopftuch. Als Alia die nächsten Tage nicht in der Schule erscheint, setzt Maja alles daran, ihr zu helfen.

