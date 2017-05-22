Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 231: Die Kinderbraut
22 Min.Folge vom 22.05.2017Ab 12
Die Referendarin Maja macht sich große Sorgen um die irakischstämmige Schülerin Alia. Sie wirkt seit geraumer Zeit ängstlich und verschlossen, trägt plötzlich ein Kopftuch. Als Alia die nächsten Tage nicht in der Schule erscheint, setzt Maja alles daran, ihr zu helfen.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1