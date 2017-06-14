Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Betreten verboten!

Staffel 11Folge 240vom 14.06.2017
Betreten verboten!

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 240: Betreten verboten!

22 Min.Folge vom 14.06.2017Ab 12

Nach ihrem Auszug aus dem Elternhaus braucht Pia dringend einen Job. In ihrer Not nimmt sie in einem Hotel eine Stelle an - unter der Fuchtel ihrer Stiefschwester. Als ihre Neugier sie in die "verbotene" Etage lockt, löst sie einen riesigen Skandal aus?

