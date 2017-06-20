Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Die verlorene Tochter

Staffel 11Folge 243vom 20.06.2017
Joyn Plus
Die verlorene Tochter

Die verlorene TochterJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 243: Die verlorene Tochter

23 Min.Folge vom 20.06.2017Ab 12

Als Finns 18-jährige Tochter Janine spurlos verschwindet, macht er sich zusammen mit seiner Ex-Frau auf die verzweifelte Suche. Von schweren Selbstvorwürfen geplagt finden die Beiden einen erschütternden Hinweis: Janine soll als Escort-Girl arbeiten! Wurde sie von einem Freier entführt?

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen