Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 243: Die verlorene Tochter
23 Min.Folge vom 20.06.2017Ab 12
Als Finns 18-jährige Tochter Janine spurlos verschwindet, macht er sich zusammen mit seiner Ex-Frau auf die verzweifelte Suche. Von schweren Selbstvorwürfen geplagt finden die Beiden einen erschütternden Hinweis: Janine soll als Escort-Girl arbeiten! Wurde sie von einem Freier entführt?
