Zweite Chance für die LiebeJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 260: Zweite Chance für die Liebe
23 Min.Folge vom 29.08.2017Ab 12
Fünf Jahre hat Sonja gebraucht, um den Tod ihrer großen Liebe Lukas zu verkraften. Erst als sie sich mit ihrem neuen Freund Torben verlobt, scheint alles perfekt. Doch die Harmonie wird jäh gestört - denn plötzlich steht ein Mann vor Sonjas Tür, der behauptet, Lukas' Seele in sich zu haben.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1