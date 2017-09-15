Rebellin mit ZuckergussJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 273: Rebellin mit Zuckerguss
23 Min.Folge vom 15.09.2017Ab 12
Als die sympathische Punkerin Ziggy Konditor Walter um einen Job bittet, gibt er ihr trotz seiner Vorbehalte eine Chance. Doch schon bald bereut er seine Gutmütigkeit. Denn Ziggy trägt ein dunkles Geheimnis mit sich herum, dass Walters Existenz zu zerstören droht.
