Staffel 11Folge 276vom 20.09.2017
23 Min.Folge vom 20.09.2017Ab 12

Lavinia möchte heiraten, doch es gibt einen kleinen Haken: Sie ist immer noch mit ihrer Jugendliebe Jens verheiratet! Um die längst fällige Scheidung über die Bühne zu bringen, reist sie zurück aufs Land und ist sich plötzlich nicht mehr sicher, wo ihr Herz hingehört.

