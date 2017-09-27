Türkisch für FortgeschritteneJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 281: Türkisch für Fortgeschrittene
23 Min.Folge vom 27.09.2017Ab 12
Eigentlich hat Maike nach ihrer Scheidung die Nase voll von Männern - wäre da nicht ihr türkischer Personal-Trainer Hassan. Doch hat diese multikulturelle Liebe eine Chance?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
