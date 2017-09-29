Die andere Seite der WahrheitJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 283: Die andere Seite der Wahrheit
22 Min.Folge vom 29.09.2017Ab 12
Felicitas und Sven träumen von eine Familie, doch Felicitas kann keine Kinder bekommen. Umso schmerzhafter ist es, dass ihre kleine Schwester Ida unverhofft schwanger wird.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH & © Season 7, Season 10-12: Sat.1