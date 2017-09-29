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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Die andere Seite der Wahrheit

Staffel 11Folge 283vom 29.09.2017
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 283: Die andere Seite der Wahrheit

22 Min.Folge vom 29.09.2017Ab 12

Felicitas und Sven träumen von eine Familie, doch Felicitas kann keine Kinder bekommen. Umso schmerzhafter ist es, dass ihre kleine Schwester Ida unverhofft schwanger wird.

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