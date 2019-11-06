Mein Boss, Lola und ichJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 3: Mein Boss, Lola und ich
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Paul und Hendrik könnten unterschiedlicher nicht sein - ein Softie und ein Draufgänger. Zwei Wochen vor Hendricks Hochzeit fahren die zwei Männer in die Berge um einen ordentlichen Junggesellenabschied zu feiern. Doch als Hendrik eine Affäre mit der naiven Sophie beginnt, plagt Paul das schlechte Gewissen. Wie lange kann er tatenlos dabei zusehen, wie sein Freund und Chef seine zukünftige Frau hintergeht? Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1