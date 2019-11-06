Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 11Folge 3vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Paul und Hendrik könnten unterschiedlicher nicht sein - ein Softie und ein Draufgänger. Zwei Wochen vor Hendricks Hochzeit fahren die zwei Männer in die Berge um einen ordentlichen Junggesellenabschied zu feiern. Doch als Hendrik eine Affäre mit der naiven Sophie beginnt, plagt Paul das schlechte Gewissen. Wie lange kann er tatenlos dabei zusehen, wie sein Freund und Chef seine zukünftige Frau hintergeht? Rechte: Sat.1

