Folge 304: Immer Ärger mit Benni
23 Min.Folge vom 16.11.2017Ab 12
Als Sven auf den Hund seiner Tochter aufpassen soll, wird sein Auto geklaut - mitsamt Hund Ajax! Sven macht sich verzweifelt auf die Suche und setzt sich dabei auch mit dem zwielichtigen Nachbarsjungen Benni auseinander.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1