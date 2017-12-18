Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 321: Escort ins Glück
23 Min.Folge vom 18.12.2017Ab 12
Ella muss für ihre Schwester als Escort-Girl einspringen. Während sie tagsüber in einer Werbeagentur jobbt, trifft sie sich abends unter dem Namen "Valerie" mit einsamen Männern. Doch dieses Doppelleben hat seinen Preis.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1