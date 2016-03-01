Unschuldig in der Psychiatrie?Jetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 35: Unschuldig in der Psychiatrie?
23 Min.Folge vom 01.03.2016Ab 12
Als Britta in der Psychiatrie aufwacht, findet sie sich mitten in einem Psycho-Thriller wieder. Es wird ihr ein Selbstmordversuch unterstellt. Britta ist der festen Überzeugung, dass alles ganz anders abgelaufen ist, als ihr Mann und ihre beste Freundin erzählen. Aber so langsam bekommt sie Zweifel. Ist Britta drauf und dran den Verstand zu verlieren?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
