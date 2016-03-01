Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Unschuldig in der Psychiatrie?

Staffel 11Folge 35vom 01.03.2016
Unschuldig in der Psychiatrie?

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 35: Unschuldig in der Psychiatrie?

23 Min.Folge vom 01.03.2016Ab 12

Als Britta in der Psychiatrie aufwacht, findet sie sich mitten in einem Psycho-Thriller wieder. Es wird ihr ein Selbstmordversuch unterstellt. Britta ist der festen Überzeugung, dass alles ganz anders abgelaufen ist, als ihr Mann und ihre beste Freundin erzählen. Aber so langsam bekommt sie Zweifel. Ist Britta drauf und dran den Verstand zu verlieren?

