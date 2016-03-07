Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 39: Mein Sohn heißt Lara
23 Min.Folge vom 07.03.2016Ab 12
Als Frank die Haustür öffnet, trifft ihn der Schlag. High Heels, lange Frauenbeine, blondes, langes Haar - eine attraktive, junge Frau steht vor der Tür. Nur dass diese Frau mal Lars hieß und sein Sohn ist. Lars ist jetzt Lara und kehrt nach einer Zeit in den USA zur Hochzeit des Vaters heim, um ihn zu überraschen ...
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1