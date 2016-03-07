Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 39vom 07.03.2016
23 Min.Folge vom 07.03.2016Ab 12

Als Frank die Haustür öffnet, trifft ihn der Schlag. High Heels, lange Frauenbeine, blondes, langes Haar - eine attraktive, junge Frau steht vor der Tür. Nur dass diese Frau mal Lars hieß und sein Sohn ist. Lars ist jetzt Lara und kehrt nach einer Zeit in den USA zur Hochzeit des Vaters heim, um ihn zu überraschen ...

Alle Staffeln im Überblick

Alle 14 Staffeln und Folgen