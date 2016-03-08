Wenn er zum Bäcker gehtJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 40: Wenn er zum Bäcker geht
22 Min.Folge vom 08.03.2016Ab 12
In die Zukunft sehen, wissen was kommt - wer möchte das nicht? Nach einem schweren Autounfall hat die aus dem Koma erwachte Valentina Visionen. Eine Berührung reicht aus und sie kann sehen, was auf die Person zukommt. Doch schon bald sieht Valentina auch in ihre eigene Zukunft. Und was sie sieht, macht ihr Angst.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH & © Season 7, Season 10-12: Sat.1