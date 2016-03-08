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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Wenn er zum Bäcker geht

Staffel 11Folge 40vom 08.03.2016
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Wenn er zum Bäcker geht

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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 40: Wenn er zum Bäcker geht

22 Min.Folge vom 08.03.2016Ab 12

In die Zukunft sehen, wissen was kommt - wer möchte das nicht? Nach einem schweren Autounfall hat die aus dem Koma erwachte Valentina Visionen. Eine Berührung reicht aus und sie kann sehen, was auf die Person zukommt. Doch schon bald sieht Valentina auch in ihre eigene Zukunft. Und was sie sieht, macht ihr Angst.

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