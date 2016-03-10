Wenn ich dich gehen lasseJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 42: Wenn ich dich gehen lasse
23 Min.Folge vom 10.03.2016Ab 12
Was wäre, wenn die Menschen, die man liebt, einen nie wirklich verlassen? Kurz nach ihrer Hochzeit ist Leas große Liebe Johann gestorben. Doch die Buchhändlerin hat ein Geheimnis: Johann besucht sie noch immer regelmäßig. Als Lea den smarten Erfolgsschriftsteller Frederik trifft und wider Willen Gefühle für ihn entwickelt - verblasst Johann nach und nach. Ist sie bereit für eine neue Liebe oder klammert sie sich weiterhin an die Vergangenheit?
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1