Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 5vom 06.11.2019
Folge 5: Liebeslügen

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Worauf kommt es bei einem Mann an? Richtig: Geld! Zumindest für Immobilienmaklerin Mara. Einen reichen Mann zu haben ist jedenfalls das Lebensziel, das Mara seit ihrer Kindheit von ihrer Mutter eingebläut bekommt. Wäre da nicht Maras Begegnung mit dem mittellosen Computer-Nerd Jakob. Mara kommt ins Grübeln: Zählen am Ende nicht ganz andere Werte als Geld und Wohlstand? Rechte: Sat.1

