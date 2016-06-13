Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ein Date mit meiner Tochter

Staffel 11Folge 61vom 13.06.2016
Joyn Plus
Ein Date mit meiner Tochter

Ein Date mit meiner TochterJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 61: Ein Date mit meiner Tochter

22 Min.Folge vom 13.06.2016Ab 12

Für Personal-Trainer Sascha dreht sich alles nur um Sport und attraktive Frauen. Bis seine unbekannte 15-jährige Tochter Kira auftaucht, die aus einem One-Night-Stand entstanden ist. Doch Sascha hat für Kira keinen Platz in seinem Leben. Erst recht nicht, als sie seine Dates platzen lässt!

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen