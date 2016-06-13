Ein Date mit meiner TochterJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 61: Ein Date mit meiner Tochter
22 Min.Folge vom 13.06.2016Ab 12
Für Personal-Trainer Sascha dreht sich alles nur um Sport und attraktive Frauen. Bis seine unbekannte 15-jährige Tochter Kira auftaucht, die aus einem One-Night-Stand entstanden ist. Doch Sascha hat für Kira keinen Platz in seinem Leben. Erst recht nicht, als sie seine Dates platzen lässt!
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1