Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Papa undercover

Staffel 11Folge 7vom 06.11.2019
Joyn Plus
Papa undercover

Papa undercoverJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 7: Papa undercover

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ben hat seinen Traum, endlich Vater zu werden, ausgeträumt. Seit einem Chemieunfall ist er zeugungsunfähig. Doch sein Bruder macht ihm Hoffnung. Während der Studienzeit haben beide mit einer Samenspende ihr Portemonnaie aufgebessert. Und tatsächlich: Ben ist bereits Vater. Voller Sehnsucht will er seinen Sohn Noah aufsuchen. Dies bringt aber einige Probleme mit sich. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen