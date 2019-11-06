Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 7: Papa undercover
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ben hat seinen Traum, endlich Vater zu werden, ausgeträumt. Seit einem Chemieunfall ist er zeugungsunfähig. Doch sein Bruder macht ihm Hoffnung. Während der Studienzeit haben beide mit einer Samenspende ihr Portemonnaie aufgebessert. Und tatsächlich: Ben ist bereits Vater. Voller Sehnsucht will er seinen Sohn Noah aufsuchen. Dies bringt aber einige Probleme mit sich. Rechte: Sat.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH