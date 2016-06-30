Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 70vom 30.06.2016
23 Min.Folge vom 30.06.2016Ab 12

Polizistin Thea ist total verliebt in ihren neuen Freund, den Sozialarbeiter Linus. Doch sie bekommt immer mehr Zweifel: Mit wem hat Linus ständig Termine? Woher stammt das viele Geld für die Sozialeinrichtung? Am Ende muss sie sich fragen: Wem sollte sie mehr vertrauen, Linus oder ihrem Ermittler-Instinkt?

