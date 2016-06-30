Mit Herz und HandschellenJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 70: Mit Herz und Handschellen
23 Min.Folge vom 30.06.2016Ab 12
Polizistin Thea ist total verliebt in ihren neuen Freund, den Sozialarbeiter Linus. Doch sie bekommt immer mehr Zweifel: Mit wem hat Linus ständig Termine? Woher stammt das viele Geld für die Sozialeinrichtung? Am Ende muss sie sich fragen: Wem sollte sie mehr vertrauen, Linus oder ihrem Ermittler-Instinkt?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1