Untot, männlich, ledig
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 76: Untot, männlich, ledig
Folge vom 12.07.2016
Untote und Geister gibt es nicht - davon war die 34-jährige Melanie bisher überzeugt. Doch dann hat sie eine mysteriöse Begegnung mit Alexander. Er isst nichts, trinkt nichts, mag keine Kreuze, hasst Knoblauch und meidet das Sonnenlicht. Als Melanie dann herausfindet, dass Alexander vor zwei Jahren ertrunken ist, steht für sie fest: sie hatte ein Date mit einem Untoten.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
