Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Untot, männlich, ledig

Staffel 11Folge 76vom 12.07.2016
Joyn Plus
Untot, männlich, ledig

Untot, männlich, ledigJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 76: Untot, männlich, ledig

23 Min.Folge vom 12.07.2016Ab 12

Untote und Geister gibt es nicht - davon war die 34-jährige Melanie bisher überzeugt. Doch dann hat sie eine mysteriöse Begegnung mit Alexander. Er isst nichts, trinkt nichts, mag keine Kreuze, hasst Knoblauch und meidet das Sonnenlicht. Als Melanie dann herausfindet, dass Alexander vor zwei Jahren ertrunken ist, steht für sie fest: sie hatte ein Date mit einem Untoten.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen