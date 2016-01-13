Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Zu alt für ein Baby

Staffel 11Folge 8vom 13.01.2016
Joyn Plus
Zu alt für ein Baby

Zu alt für ein BabyJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 8: Zu alt für ein Baby

23 Min.Folge vom 13.01.2016Ab 12

Ab wann ist man eigentlich zu alt für ein Baby? Diese Frage muss sich Anna Klein plötzlich stellen. Mit 42 Jahren wird sie ungewollt schwanger. Für Anna steht schnell fest: Sie will das Kind! Doch sie hat die Rechnung ohne ihren Freund Frank gemacht. Anstatt sie zu unterstützen, macht sich der erfolgreiche Arzt einfach aus dem Staub. Als dann auch noch die Gesundheit ihres ungeborenen Babys auf dem Spiel steht, plagen Anna immer mehr Zweifel: Ist sie wirklich zu alt für ein Baby?

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen