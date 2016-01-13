Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 8: Zu alt für ein Baby
23 Min.Folge vom 13.01.2016Ab 12
Ab wann ist man eigentlich zu alt für ein Baby? Diese Frage muss sich Anna Klein plötzlich stellen. Mit 42 Jahren wird sie ungewollt schwanger. Für Anna steht schnell fest: Sie will das Kind! Doch sie hat die Rechnung ohne ihren Freund Frank gemacht. Anstatt sie zu unterstützen, macht sich der erfolgreiche Arzt einfach aus dem Staub. Als dann auch noch die Gesundheit ihres ungeborenen Babys auf dem Spiel steht, plagen Anna immer mehr Zweifel: Ist sie wirklich zu alt für ein Baby?
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1