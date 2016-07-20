Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 81: Vom Geist verfolgt
23 Min.Folge vom 20.07.2016Ab 12
Als Andreas seine alleinstehende Mutter Elisa besucht, ist diese völlig verängstigt. In ihrem Haus soll es spuken. Der 42-Jährige glaubt jedoch nicht an Geister. Bis Andreas selbst Zeuge von merkwürdigen Geschehnissen wird.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1