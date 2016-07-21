Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 82: Die süße Einsamkeit
23 Min.Folge vom 21.07.2016Ab 12
Um ihrer Einsamkeit zu entfliehen, kommt die schüchterne Frida auf eine verrückte Idee: Die 24-Jährige klaut anderen die Handys, um sie ihnen später zurückzugeben. Dankbar schließen die Opfer gerne Freundschaft mit der vermeintlich ehrlichen Finderin. Doch dann haben Fridas Tricksereien plötzlich ungeahnte Konsequenzen.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1