Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Die süße Einsamkeit

Staffel 11Folge 82vom 21.07.2016
Die süße Einsamkeit

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 82: Die süße Einsamkeit

23 Min.Folge vom 21.07.2016Ab 12

Um ihrer Einsamkeit zu entfliehen, kommt die schüchterne Frida auf eine verrückte Idee: Die 24-Jährige klaut anderen die Handys, um sie ihnen später zurückzugeben. Dankbar schließen die Opfer gerne Freundschaft mit der vermeintlich ehrlichen Finderin. Doch dann haben Fridas Tricksereien plötzlich ungeahnte Konsequenzen.

