Intrigen im SupermarktJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 106: Intrigen im Supermarkt
23 Min.Folge vom 17.08.2018Ab 12
Daniela bewirbt sich als einzige Frau auf die Stelle als Filialleiterin im Supermarkt. Wird Daniela sich gegenüber ihren männlichen Konkurrenten durchsetzen?
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH & © Season 7, Season 10-12: Sat.1