Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 11: Ich kann dich fühlen
22 Min.Folge vom 17.01.2018Ab 12
Kurz vor ihrer Hochzeit bekommt Melanie wie aus dem Nichts Visionen, in denen sie anscheinend in einen fremden Körper schlüpft. Zunehmend zweifelt sie an ihrem Verstand, doch scheinbar gibt es eine logische Erklärung.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
