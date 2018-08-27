Die Geschichte meines LebensJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 111: Die Geschichte meines Lebens
23 Min.Folge vom 27.08.2018Ab 12
Ilsa ist die gute Seele im Kiez und betreibt dort einen kleinen Kiosk. Als eines Tages ein neuer Mieter auftaucht, der sich äußerst mysteriös verhält, ahnt sie nicht, dass er ihr Leben gewaltig auf den Kopf stellen wird.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
