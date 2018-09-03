Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 115: Die Lebenslüge
23 Min.Folge vom 03.09.2018Ab 12
Sandra hält sich mit Aushilfsjobs über Wasser, bis sie zufällig den ausländischen Geschäftsmann Vincent kennenlernt. Irrtümlich hält er Sandra für eine Lehrerin und bietet ihr einen Deal an. Und das Unheil nimmt seinen Lauf.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 10-12: Sat.1 & © Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH