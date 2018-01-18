Zwei Lügner und ein BabyJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 12: Zwei Lügner und ein Baby
23 Min.Folge vom 18.01.2018Ab 12
Lisa möchte mit ihrem Mann eine Familie gründen. Doch dann erhält sie einen Anruf: Peter hatte einen Unfall und liegt im Koma! Und das bleibt nicht der einzige Schock für Lisa.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1